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السيناتور روبيو يقدم مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على روسيا

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السيناتور روبيو يقدم مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على روسيا
Globallookpress Alex Brandon / Pool via CNP
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قدم السيناتور الجمهوري الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون عقوبات جديد ضد روسيا والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب السيناتو يوم الجمعة، أن مشروع القانون ينص على "فرض عقوبات شديدة وفورية على فلاديمير بوتين".

ويطالب مشروع القانون الاستخبارات الأمريكية برفع تقارير إلى الكونغرس كل 20 يوما حول "انتهاك" روسيا لوحدة أراضي أوكرانيا.

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وفي حال "اجتياح" روسيا لأوكرانيا، يدعو مشروع القانون لفرض عقوبات كذلك على رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الدفاع سيرغي شويغو وعدد من رجال الأعمال وغيرهم.

وليس ذلك أول مشروع قانون للعقوبات على القيادة الروسية بسبب الوضع في أوكرانيا يتم طرحه على الكونغرس.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد أن التهديد بفرض عقوبات على الرئيس الروسي قد يؤدي إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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