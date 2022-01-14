ماليزيا.. إمام مسجد يغسل شابا سرق أموال المسجد كالموتى (صور + فيديو)

تداول نشطاء ووسائل إعلام في ماليزيا مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، حيث وثق المقطع عملية غسل سارق كالموتى عقب اعتقاله بعد استيلائه على أموال الزكاة.

وقالت وسائل إعلام في ماليزيا إن الشاب حكم عليه بالسجن 10 أيام وغرامة قدرها 4000 رينغيت ماليزي.

وأصدر القاضي نيك محمد فضلي نيك أزلان الحكم على دانيال اسكندر (19 عاما)، بعد أن أقر المتهم بأنه مذنب.

وأمرت المحكمة ببدء عقوبة السجن اعتبارا من 9 يناير، وإذا فشل المتهم في دفع الغرامة، فقد يسجن لمدة خمسة أشهر.

وبحسب وقائع القضية، فقد سرق دانيال أموال المسجد وأخفاها في دورة المياه الجنائزية، وعندما تم القبض عليه قام مسؤولو المسجد بغسله مثل الموتى، وسجلوا الحادث بالفيديو كما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على الحادث الذي أدى إلى احتجاج كثير من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مدير الشؤون الدينية في سيلانجور، الزواوي أحمد مغن إن أي إمام يجب ألا يأخذ الأمور بين يديه، ولا يجب على الإمام أن يعاقب أي شخص قبل إجراء التحقيقات.

وتابع مدير الشؤون الدينية في سيلانجور أن واجب الإمام إسداء النصح والإرشاد وعدم توقيع العقوبات.

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https://hype.my/2022/259717/man-steal-mosque-donation-box/

المصدر: وسائل إعلام ماليزية