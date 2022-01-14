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بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل عشية مرور عام على تنصيبه

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بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل عشية مرور عام على تنصيبه
AP
الرئيس الامريكي جو بايدن
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء المقبل عشية الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه.

وعقد بايدن تسعة مؤتمرات صحفية فقط حتى الآن خلال عامه الأول، وهو عدد أقل بكثير مما عقده أسلافه الخمسة السابقون.

وأجرى بايدن 22 مقابلة صحفية فقط ومع ذلك عقد ما لا يقل عن 216 جلسة غير رسمية أجاب فيها على أسئلة الصحفيين أثناء السفر أو السير مرورا بمجموعة من المراسلين المنتظرين.

المصدر: أسوشيتد برس

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