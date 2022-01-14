موسكو: لم نتلق أي مقترحات قمّة مع واشنطن وكييف

أكد دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي أن روسيا لم تتلق أي مقترحات من الجانب الأمريكي لعقد قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت صدرت مقترحات عن الجانب الأمريكي بهذا الصدد: "لم نتلق أي مقترح من هذا القبيل حتى الآن".

من جهته، أعلن أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن "أوكرانيا تقترح تنظيم قمة افتراضية ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة".

المصدر: RT