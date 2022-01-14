ستولتنبرغ يشجب الهجمة السيبرانية على مواقع حكومية أوكرانية

شجب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، هجوم الهاكر الذي تعرضت له مواقع عدة هيئات حكومية أوكرانية.

وقال الأمين العام، إن الحلف سيدعم سلطات كييف ويساعدها في التصدي للتهديدات الإلكترونية، بما في ذلك عن طريق توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في المجال السيبراني.

وأضاف ينس ستولتنبرغ، في بيان نشر اليوم: "أدين بشدة الهجمات الإلكترونية ضد حكومة أوكرانيا ... في الأيام المقبلة، ستوقع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي اتفاقية لتعزيز التعاون السيبراني، بما في ذلك وصول أوكرانيا إلى منصة تبادل المعلومات حول البرامج الضارة".

في وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة خارجية أوكرانيا أوليغ نيكولينكو، إن مواقع عدة وزارات أوكرانية، تعرضت للاختراق.

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وذكر المتحدث، أنه ظهرت على موقعي وزارة الخارجية ووزارة السياسة الزراعية والغذاء، تهديدات لسكان البلاد، وكذلك تعرض موقع وزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا للتهكير.

المصدر: نوفوستي