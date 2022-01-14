الصين.. مصرع 9 أشخاص بعدما غمرت مياه الفيضانات محطة كهرباء

لقي 9 أشخاص مصرعهم بعدما غمرت مياه الفيضان مبنى في محطة كهرباء بولاية قانتسي التبتية ذاتية الحكم، بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وحجز الفيضان الذي وقع ظهر يوم الأربعاء 11 من موظفي الصيانة بمحطة الكهرباء في محافظة دانبا، كما أنقذ شخصان دون إصابات خطيرة.

وتم سحب المياه من المبنى عصر اليوم الجمعة، ليتم بذلك الانتهاء من عملية الإنقاذ التي شارك فيها أكثر من 500 عامل إنقاذ من الإدارات المعنية على مستوى المقاطعة والولاية والمحافظة.

وبدأ التحقيق في سبب الحادث وفق ما أفادت وكالة "شينخوا".

المصدر: "شينخوا"