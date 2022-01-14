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أردوغان: بلادنا باتت واحدة من 10 دول قادرة على تصميم وصناعة سفنها الحربية محليا

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أردوغان: بلادنا باتت واحدة من 10 دول قادرة على تصميم وصناعة سفنها الحربية محليا
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده باتت واحدة من 10 دول قادرة على تصميم وصناعة سفنها الحربية محليا.

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وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال مشاركته في حفل مراسم إنزال سفينة تدريب إلى البحر ودخولها الخدمة: أن "تركيا تعمل حاليا على تطوير أنظمة الأقمار الصناعية والإطلاق إلى الفضاء".

وتابع أنه "تم بناء سفينة أفق التي تعتبر الأولى في مجال الاستخبارات بقدرات هندسية وطنية".

وأردف: "بفضل الخطوات التي قمنا بها في الصناعات الدفاعية، باتت تركيا تحدد قواعد اللعبة في منطقتها وتُفشل المؤامرات القذرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده صدرت حتى الآن، 180 منصة بحرية إلى 25 دولة.

وأشار إلى قرب موعد طرح مناقصة بناء سفينة "مدمرة" للدفاع الجوي "TF-2000".

المصدر: الأناضول

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