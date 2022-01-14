موقع فرنسي: انتحار شرطي متدرب من حراسة الإليزيه

ذكر موقع Valeurs Actuelles الإخباري الفرنسي اليوم الجمعة أن ضابط شرطة متدرب من شركة حراسة قصر الإليزيه انتحر الليلة الماضية.

وحسب معلومات الموقع، فإن ضابط شرطة متدرب شاب انتحر في ليلة الخميس الجمعة في منزله باستخدام سلاح خدمته، فيما تبقى دوافع فعله مجهولة.

وأكدت الشرطة وفاة المتدرب، دون أن تذكر أن الحادث كان انتحارا.

وكتبت إدارة الشرطة عبر "تويتر" أنها "في حداد" منذ صباح الجمعة بعد مصرع شاب متدرب من أفراد شركة حراسة الإليزيه "بسلاح ناري"، معربة عن تعازيها لذوي وزملاء المتوفى.

La famille @prefpolice est en deuil ce matin suite au décès par arme à feu, cette nuit, d'un jeune gardien de la paix stagiaire affecté à la Compagnie de Garde de l'Elysée de la #DOPC. Condoléance à sa famille, ses proches, ses collègues. pic.twitter.com/lwWERn0DCp — Préfecture de Police (@prefpolice) January 14, 2022

المصدر: Valeurs Actuelles