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موقع فرنسي: انتحار شرطي متدرب من حراسة الإليزيه

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موقع فرنسي: انتحار شرطي متدرب من حراسة الإليزيه
Legion-Media
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ذكر موقع Valeurs Actuelles  الإخباري الفرنسي اليوم الجمعة أن ضابط شرطة متدرب من شركة حراسة قصر الإليزيه انتحر الليلة الماضية.

وحسب معلومات الموقع، فإن ضابط شرطة متدرب شاب انتحر في ليلة الخميس الجمعة في منزله باستخدام سلاح خدمته، فيما تبقى دوافع فعله مجهولة.

وأكدت الشرطة وفاة المتدرب، دون أن تذكر أن الحادث كان انتحارا.

وكتبت إدارة الشرطة عبر "تويتر" أنها "في حداد" منذ صباح الجمعة بعد مصرع شاب متدرب من أفراد شركة حراسة الإليزيه "بسلاح ناري"، معربة عن تعازيها لذوي وزملاء المتوفى.

المصدر: Valeurs Actuelles 

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