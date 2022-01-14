بيسكوف: تم إطلاع بوتين على نتائج المفاوضات الروسية-الأمريكية
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على نتائج مفاوضات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف بيسكوف، أن موسكو تنتظر من الجانب الآخر صيغة مكتوبة لدراستها وتحليلها.
وقال "تم إبلاغ الرئيس. ونحن ننتظر حاليا صيغا مكتوبة من خصومنا. بعد ذلك سيكون هناك تحليل نهائي".
المصدر: نوفوستي
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