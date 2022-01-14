لافروف: بوتين سيحضر افتتاح أولمبياد بكين وسيعقد اجتماع قمة مع شي في 4 فبراير

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بكين وسيعقد هناك اجتماع قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال لافروف اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2021: "نحضر قمة روسية-صينية رسمية، وسيزور الرئيس بوتين، تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينغ، بكين في الرابع من فبراير، في يوم افتتاح الألعاب الأولمبية، وفي اليوم نفسه ستجري مفاوضات كاملة النطاق على أرفع مستوى بين الرئيسين".

وأشار الوزير إلى أن القمة ستشمل طيف العلاقات بين الدولتين بأكمله، موضحا أن الحديث يدور عن "أجندة ثنائية مكثفة وهيكل فريد للعلاقات الثنائية ليس لدى روسيا مثيلا له مع أي دولة أخرى تقريبا".

ولفت لافروف إلى أن هذا الهيكل يشمل عقد اجتماعات سنوية بين رئيسي الدولتين ورئيس حكومتيهما، بالإضافة إلى عقد اجتماعات سنوية لخمس لجان على مستوى نواب رئيسي الوزراء تمهيدا للقاءات بينهما.

وتابع: "أثبتت هذه الآلية فعاليتها وتتيح إعداد قرارات مدروسة وقابلة للتحقيق تساعد في الواقع على تطوير تعاوننا".

وأكد لافروف أنه سيلتقي عشية القمة بين بوتين وشي في بكين نظيره الصيني وانغ يي لاستعراض الأجندة الدولية بالتفصيل.

المصدر: "إنترفاكس"