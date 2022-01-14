"حفر أنفاقا لحماس وتسلل إلى إسرائيل".. اتهام مواطن من غزة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"
AFP
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اتهمت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، مواطنا من غزة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية والتسلل إلى إسرائيل".
ووجهت محكمة بئر السبع المركزية، تهما إلى الموقوف، عبد الله المنايا، بالانتماء إلى "منظمة إرهابية".
وأفات صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن عبد الله المنايا، 24 عاما، عمل في "حفر أنفاق حركة حماس الإرهابية لمدة ست سنوات".
وقبل نحو شهر، "تسلل هو وشخص آخر إلى إسرائيل مجهزين بالقنابل اليدوية"، واعتقلهما الجيش الإسرائيلي.
المصدر: "جيروزاليم بوست"
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