بلدية القدس تطالب بهدم مسجد "القبة الذهبية الجديدة"

ذكر موقع ynet الإسرائيلي أن بلدية القدس طلبت هدم مسجد "القبة الذهبية الجديدة" الذي يقع في بلدة بيت صفافا، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكر الموقع الإسرائيلي أنه بعد ضغوط كبيرة من المنظمات اليمينية، تقدمت بلدية القدس بالتماس إلى المحكمة المحلية في المدينة لهدم مجمع بطول 700 متر في حي بيت صفافا، يضم مسجدا بقبة ذهبية تشبه قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.

وأوضح أن المسجد المسمى "عبد الرحمن" هو واحد من أربع دور عبادة للمسلمين في أحد أحياء جنوب القدس. وورد في طلب البلدية المقدم يوم الأربعاء أنه بين عامي 2017 و2018 "قاموا ببناء أرضية إضافية من الجدران الخرسانية بكسوة حجرية وفتحات للنوافذ والأبواب بارتفاع مترين، وفوق الأرضية قاموا ببناء خمسة أمتار إضافية ووضعت الإنشاءات الحديدية (قبة) عليها".

وقال رئيس جمعية "ليخ يروشالاييم"، ماور تسماش ، ورئيس حركة "إن شئتم" اليمينية ماتان بيليغ: "نهنئ بلدية القدس ورئيس البلدية موشيه ليون على إصدارها أمر الهدم. آخر ما تحتاجه القدس هو فن أكثر راديكالية من خلال البناء غير القانوني. تهدف القبة إلى أن تكون بؤرة أخرى للعنف، وبالتالي يلزم اتخاذ إجراءات سريعة وتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين الذين تعرفنا على هويتهم".

المصدر: ynet