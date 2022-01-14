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الهند.. العثور على قنبلة في سوق للزهور في دلهي والشرطة تعمل على تفجيرها

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الهند.. العثور على قنبلة في سوق للزهور في دلهي والشرطة تعمل على تفجيرها
Globallookpress
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عثر، اليوم الجمعة، على قنبلة داخل حقيبة تركت في سوق زهور في غازيبور، شرق العاصمة الهندية دلهي.

وعملت الشرطة الهندية على تطويق السوق، التي تستقطب حشودا ضخمة، ونفذت عملية تفجير محكم للقنبلة.

وحفرت الشرطة حفرة طولها ثمانية أقدام لتنفيذ التفجير بالسوق الواقعة بالقرب من الحدود بين دلهي وأوتار براديش.

وقال مفوض شرطة دلهي راكيش أستانا، إن عبوة ناسفة بدائية وجدت داخل حقيبة تركها أحد العملاء، موضحا أنه تم إبطال مفعولها بتفجير محكم.

المصدر: NDTV

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