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موسكو: الخارجية الروسية تستقبل وفدي تركيا وأرمينيا لعقد أول لقاء حول تطبيع العلاقات بين البلدين

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موسكو: الخارجية الروسية تستقبل وفدي تركيا وأرمينيا لعقد أول لقاء حول تطبيع العلاقات بين البلدين
Legion-Media
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وصل وفدا أرمينيا وتركيا إلى دار الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو، حيث يعقدان اليوم الجمعة أول اجتماع للممثلين الخاصين للبلدين بشأن تطبيع العلاقات الثنائية.

وحسبما ذكرت وكالة "نوفوستي"، فإن الممثل الخاص لأرمينيا هو نائب رئيس برلمان البلاد روبين روبينيان، بينما يمثل تركيا سفيرها السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليتش.

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وكانت أنقرة ويريفان قد عينتا المبعوثين في منتصف ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وحدودهما البرية مقفلة منذ عام 1991.

وكانت تركيا قد أعلنت استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين المتوقفة منذ 2020، ولكن دون تحديد موعد لذلك، بينما رفعت أرمينيا منذ الأول من يناير الجاري، حظرا على البضائع التركية وضعته منذ عام.

وحصلت شركة الطيران الأرمنية "فلاي ون أرمينيا" على إذن من السلطات التركية لتسيير رحلات بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" أمس الخميس.

المصدر: وكالات

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