الأرجنتين تسجل 128 ألف إصابة و139 وفاة جديدة بكورونا
Globallookpress
Martin Zabala/Xinhua
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 128 ألفا و402 إصابة، و139 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأرجنتين منذ بدء الوباء 6 ملايين و793 ألفا و119.
ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 117 ألفا و808 أشخاص.
المصدر: RT
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