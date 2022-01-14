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الأرجنتين تسجل 128 ألف إصابة و139 وفاة جديدة بكورونا

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الأرجنتين تسجل 128 ألف إصابة و139 وفاة جديدة بكورونا
Globallookpress Martin Zabala/Xinhua
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 128 ألفا و402 إصابة، و139 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

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الأرجنتين تسجل حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا
الأرجنتين تسجل حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأرجنتين منذ بدء الوباء 6 ملايين و793 ألفا و119.

ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 117 ألفا و808 أشخاص.

المصدر: RT

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