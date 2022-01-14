الأرجنتين تسجل 128 ألف إصابة و139 وفاة جديدة بكورونا

تابعوا RT على

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 128 ألفا و402 إصابة، و139 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

إقرأ المزيد

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأرجنتين منذ بدء الوباء 6 ملايين و793 ألفا و119.

ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 117 ألفا و808 أشخاص.

المصدر: RT