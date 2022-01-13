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المحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"

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المحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح
AP Andrew Harnik
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عطلت المحكمة العليا الأمريكية قرار الرئيس جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عاملي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن مئة، واعتبرته "مخالفا للقانون".

وفي المقابل، أيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.

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يذكر أنه تم الإعلان عن إجراء بايدن منتصف سبتمبر الماضي، واعتمدته الحكومة في نوفمبر إلا أن الطعون ضده لم تتأخر، ولاسيما في ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوريون المعارضون لإلزامية التطعيم.

وعلقت محكمة الاستئناف الفدرالية في تكساس إلزامية التلقيح التي أقرها بايدن لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن المئة.

المصدر: "أ ف ب"

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