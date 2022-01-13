لودريان: فرنسا وألمانيا وأوكرانيا تدعو لاستئناف المباحثات ضمن "رباعية نورماندي"

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا وألمانيا وأوكرانيا تدعو لاستئناف المفاوضات حول تسوية النزاع الأوكراني ضمن "رباعية نورماندي" التي تضم الدول الثلاث وروسيا.

وقال لودريان للصحفيين في مدينة بريست الفرنسية التي تستضيف اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه "في ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يؤكد الجميع أن الصيغة الوحيدة للمناقشات هي رباعية نورماندي".

وأعاد إلى الأذهان أن مستشارين دبلوماسيين من فرنسا وألمانيا أجروا مباحثات في كييف وموسكو قبل أيام، مضيفا أنه "تم تهيئة الظروف ليكون بإمكاننا العودة إلى صيغة نورماندي، وآمل بنجاح ذلك".

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وأضاف أن كلا من وزيرة الخارجية الألمانية التي تحدث معها لودريان اليوم، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرغبون في ذلك أيضا.

وأكد أن اتئناف المفاوضات في هذا الإطار سيكون "إشارة قوية".

يذكر أن التوترات الأخيرة حول أوكرانيا تعتبر أحد المواضيع الرئيسية التي يناقشها الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في فرنسا، اليوم الخميس.

المصدر: نوفوستي