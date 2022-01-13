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ماكرون: إعادة الباحثة الفرنسية الإيرانية إلى السجن في إيران قرار تعسفي بالكامل

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ماكرون: إعادة الباحثة الفرنسية الإيرانية إلى السجن في إيران قرار تعسفي بالكامل
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه إلى السجن من الإقامة الجبرية الخاضعة لها منذ أكتوبر 2020، ووصف هذا القرار بأنه "تعسفي بالكامل".

وقال ماكرون في مستهل محادثات مع رؤساء جامعات باريس إن قرار "إعادتها إلى السجن لا يستند إلى أي مبررات على الإطلاق".

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وشدد على أنها سجينة علمية وأن فرنسا بأسرها في تعبئة لتحريرها.

وحكم سابقا على الباحثة المعروفة في مجال الأنتروبولوجيا الاجتماعية والسياسية والتي أوقفت في إيران في يونيو 2019، بالسجن خمس سنوات "للتآمر على الأمن القومي"، وسنة "لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام".

والباحثة البالغة من العمر 62 عاما متخصصة في قضايا إيران ما بعد الثورة الإسلامية في جامعة "سيانس بو" الفرنسية.

المصدر: وكالات

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