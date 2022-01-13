سناتور روسي: تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أمر روتيني

أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف في حديث لقناة RT، أن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ضد روسيا 6 أشهر "أمر روتيني".

وقال: "لا يوجد شيء جديد، مثل هذا الإجراء الروتيني يقومون به كل 6 أشهر.. أعتقد أنه ليس مهما".

وأضاف: "هناك الآن المزيد من القضايا العالمية وبينها كيفية تقييم علاقاتنا مع العالم الغربي بشكل عام إن لم يتوقفوا".

وتابع: "في حال لم يتوقفوا عن إجراءات العقوبات والتهديدات وتقدم الناتو نحو الشرق، أعتقد أننا سنتحدث بشكل مختلف معهم، وقد حذرنا من ذلك".

ومدد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا 6 أشهر أخرى حتى نهاية يوليو 2022.

المصدر: RT