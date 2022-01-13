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بايدن يمازح الصحفيين ردا على سؤال عن موعد مؤتمره الصحفي

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بايدن يمازح الصحفيين ردا على سؤال عن موعد مؤتمره الصحفي
AP Andrew Harnik
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امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الإجابة عن سؤال حول موعد عقد مؤتمره الصحفي، ومازح الصحفيين بدلا من الرد المباشر على السؤال.

وردا على قول أحد المراسلين إن الصحفيين ينتظرون المؤتمر "بفارغ الصبر"، قال بايدن "وأنا أيضا".

وفي ختام خطابه عن الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، طلب بايدن من الصحفيين مغادرة القاعة، دون أن يرد على الأسئلة حول مختلف المواضيع التي كان يهتم بها الصحفيون.

واكتفى بالقول: "لنتحدث عن ذلك في وقت لاحق".

وكانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية قد أعدت تقريرا، جاء فيه أن بايدن أقل انفتاحا على الصحافة بالمقارنة مع الرئيسين الأمريكيين الأخيرين دونالد ترامب وباراك أوباما، حيث أدلى بايدن بـ 22 تصريحا صحفيا خلال العام الأول من ولايته، بينما جرت 92 مقابلة مع ترامب و150 مقابلة مع أوباما خلال الفترة ذاتها.

المصدر: نوفوستي

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