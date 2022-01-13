"مهمتنا أنجزت".. شويغو يبلغ بوتين بجدول انسحاب قوات حفظ السلام من كازاخستان

أطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين على جدول انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان التي مرت مؤخرا باضطرابات واسعة النطاق.

وأكد شويغو لبوتين أن عملية الانسحاب التي انطلقت اليوم الخميس من المقرر أن تختتم في 19 يناير، مؤكدا تبني خطة للانسحاب التدريجي وتسليم المرافق المهمة الخاضعة حاليا لسيطرة قوات حفظ السلام إلى السلطات الكازاخستانية.

وأشار شويغو إلى أن القوات التابعة لأرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس ضمن مجموعة قوات حفظ السلام ستغادر كازاخستان غدا على متن 14 طائرة روسية، مضيفا أن القوات القرغيزية ستنسحب من البلاد بنفسها.

وفي غضون الأيام الخمسة اللاحقة سيتم تسليم المرافق المهمة تدريجيا إلى السلطات الكازاخستانية وسحب قوات حفظ السلام المتبقية.

وأوضح الوزير أن قوات حفظ السلام تعمل على حراسة 14 مرفقا ذا أهمية قصوى في كازاخستان، موضحا أن هذه المنشآت، بعضها في مجال الطاقة والاتصالات، "كانت ستشكل خطرا ملموسا في حال وقوعها في أيدي الإرهابيين".

بدوره، شكر بوتين شويغو وهيئة الأركان العامة الروسية وكل من قاد عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان، مشددا على أن العملية نفذت بشكل سريع ومنسق وفعال، وينبغي استخلاص الدروس من هذا النوع من العمليات المشتركة.

وتابع: "بشكل عام، الوقت حان للعودة إلى الوطن. أنجزنا مهمتنا".

المصدر: RT