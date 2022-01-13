موسكو: بوتين يطلع على خيارات للتعامل مع تدهور محتمل للوضع حول أوكرانيا

أكدت الخارجية الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يطلع على خيارات مختلفة من الخبراء العسكريين للتعامل مع تدهور محتمل للوضع حول أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حوار مع قناة RTVI اليوم الخميس: "يعرض الخبراء العسكريون، كما سبق أن أعلن، على بوتين دائما خيارات للتعامل مع تدهور محتمل للوضع. هذه القضية معقدة ولا يجب تسريبها بأي شكل من الأشكال إلى الفضاء العام لأن ذلك بحد ذاته سيقوض الوضع. ينبغي منح الدبلوماسية فرصة".

وحمل ريابكوف الولايات المتحدة المسؤولية عن تصعيد التوترات عند حدود روسيا، محذرا من أن الحكومة الأوكرانية بدعم مفرط من الغرب تحلم في "الانتقام" من موسكو وتبحث عن ذرائع للتهرب من تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس.

وشدد الدبلوماسي الروسي مجددا على طلب موسكو لوقف تمدد حلف الناتو شرقا وتخليه عن فكرة انضمام أوكرانيا إليه، قائلا: "أي استفزاز قد يحدث، لن نسمح بتحميلنا المسؤولية عن تبعات وخيمة للغاية قد تنجم عن ذلك. نحذر فقط من أنه يتعين على الناتو التراجع".

المصدر: وكالات