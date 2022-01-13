بيسكوف: روسيا لن تتخلى عن بيلاروس في ظروف العقوبات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تتخلى عن بيلاروس بعد فرض العقوبات الغربية عليها.

لكن بيسكوف لم يرد على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لتصدير أسمدة البوتاس البيلاروسية عبر أراضيها، بعد أن رفضت ليتوانيا السماح بترانزيت هذه المنتجات بسبب العقوبات الأمريكية ضد مينسك.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "أترك سؤالكم دون إجابة لأنه موضوع حساس".

وتابع بيسكوف: "بيلاروس شريكنا ولن نتركها ولن نتخلى عنها". ولم يرد بيسكوف كذلك على سؤال حول هل تتم مناقشة الموضوع بين رئيسي روسيا وبيلاروس.

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يوم أمس الأربعاء، قال وزيرالنقل الليتواني ماريوس سكوديس، إن بلاده أوقفت العمل باتفاقية ترانزيت الأسمدة البيلاروسية بالسكك الحديدية إلى ميناء كلايبيدا، وذلك اعتبارا من فبراير 2022.

المصدر: تاس