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بيسكوف: سلسلة المفاوضات مع واشنطن والناتو حول الضمانات لم تكن ناجحة

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بيسكوف: سلسلة المفاوضات مع واشنطن والناتو حول الضمانات لم تكن ناجحة
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن سلسلة المفاوضات التي جرت مؤخرا مع الولايات المتحدة والناتو، حول الضمانات الأمنية لروسيا، لم تكن ناجحة.

وأشار بيسكوف، إلى أنه تم خلال المشاورات في جنيف وبروكسل بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والناتو من جهة أخرى، حول القضايا الأساسية، تسجيل وجود خلافات، وهذا أمر سيء.

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وأضاف ممثل الكرملين: "لم تفتقر روسيا أبدا إلى الإرادة السياسية فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. لكن لا يمكن لحلف الناتو أن يملي على روسيا كيف وأين تحرك قواتها العسكرية على أراضيها".

المصدر: تاس

 

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