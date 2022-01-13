بيسكوف: فرض عقوبات على بوتين سيكون تصرفا يتجاوز كل الحدود

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فرض عقوبات ضد الرئيس فلاديمير بوتين، سيكون تصرفا يتجاوز كل الحدود.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أن محاولة فرض هذه العقوبات، ستعتبر بمثابة وعلى غرار قطع العلاقات.

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في وقت سابق، صدر عن الكونغرس تشريع يقضي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين، إذا قررت موسكو "غزو أوكرانيا".

المصدر: تاس