هندي يهدد بقتل نفسه حال محاكمته على تلقيه 11 جرعة من لقاح كورونا

هدد رجل هندي تلقى حوالي 11 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل غير قانوني، بقتل نفسه حال قررت السلطات محاكمته.

واختبأ براهامديف ماندال (84 عاما) فيما تقوم الشرطة بمداهمات لاعتقاله بتهمة تضليل وزارة الصحة، بعد أن تمكن من التسجيل للحصول على جرعات اللقاح باستخدام بطاقات هوية مختلفة والكذب على مسؤولي الصحة.

وداهمت الشرطة يوم الأحد منزله في منطقة مادهيبورا بولاية بيهار، إلا أنه منذ الحين مختبئ وهاتفه مغلق.

In an unusual event, Brahamdev Mandal from Madhepura, Bihar took 12 shots of vaccine. But what is the reason for it? How did he manage to take twelve shots of the vaccine? Watch this story to find out more. #ITVertical#NewsMo#Vaccination#Vaccine#Coronaviruspic.twitter.com/bXXUqOrltc — IndiaToday (@IndiaToday) January 10, 2022

وطلب ماندال من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تبرئته من التهم الموجهة إليه. فيما اتهمت زوجته، نيرمالا ديفي، الشرطة بالتحرش بها ودافعت عن زوجها.

وقالت إن زوجها كان يعاني من أمراض مختلفة وصعوبات في الوقوف أو المشي، ولكنه تعافى بعد اللقاح.

وبحسب المعلومات فإن الرجل حصل على 11 جرعة لقاح خلال 11 شهرا، وحتى أنه حصل على لقاحين في غضون نصف ساعة من بعضهما البعض في نفس اليوم.

المصدر: "ديلي ميل"