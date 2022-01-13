ستولتنبرغ "يغري" السويد وفنلندا بعضوية الحلف

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل بأن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف يمكن أن يمر بسرعة كبيرة، في حال قررت الدولتان الانضمام إليه.

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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل: "فنلندا والسويد قريبتان جدا من الناتو في العديد من الجوانب، لذلك يمكن أن تحدث عملية (الانضمام) هذه بسرعة كبيرة إذا قررتا الانضمام. ولكن يجب أن يكون هناك قرار سياسي من قبل السويد وفنلندا بذاتهما، بشأن ما إذا كانتا تريدان الانضمام، كما يجب أن يكون هناك قرار سياسي من قبل 30 دولة في الناتو".

المصدر: تاس