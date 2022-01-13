بدء التحقيق في قضية رئيس مخابرات كازاخستان السابق واعتقال نائبين سابقين له

قال المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي في كازاخستان، إن التحقيق بدأ في قضية الرئيس السابق للجنة الأمن القومي كريم مسيموف، المشتبه بضلوعه في خيانة الدولة.

وذكر المكتب في بيانه، أن التحقيق يجري في وقائع محاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة في البلاد.

وجاء في البيان: "بدأت في إطار هذه القضية، تحقيقات إضافية سابقة للمحاكمة في وقائع أفعال تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة وإساءة استخدام الصلاحيات الوظيفية".

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ووفقا للمكتب الصحفي، تم كذلك في إطار القضية، اعتقال رئيس جهاز القوات الخاصة "А" التابعة للمخابرات أنور ساديكولوف ومساعده داوليت يرغوجين.

في وقت سابق، قال رئيس جمهورية كازاخستان، إن ضباط لجنة الأمن القومي، أغفلوا التهديد الخطير للأمن القومي، مما أدى إلى أعمال شغب ومحاولات انقلاب.

المصدر: نوفوستي