اختراق هواتف صحفيين في السلفادور ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس

أفاد معهد Citizen Lab للأبحاث، بأنه تم اختراق هواتف حوالي 35 صحفيا ومواطنا في السلفادور، ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" الذي تصنعه شركة NSO.

وبحسب التقرير فإن عمليات الاختراق حدثت بين يوليو 2020 ونوفمبر 2021، حيث كانت المنافذ الإخبارية في البلاد "تتحدث عن قضايا حساسة تتعلق بإدارة الرئيس نجيب بوكيلي"، مثل الادعاءات بأن الحكومة تفاوضت سرا على اتفاق مع زعماء العصابات للحد من العنف والدعم الانتخابي.

ووفقا للتقرير فقد شملت الأهداف العاملين في المنافذ الإخبارية GatoEncerrado، وLa Prensa Gráfica، وRevista Digital Disruptiva، وDiario El Mundo، وEl Diario de Hoy. بالإضافة إلى اثنين من الصحفيين المستقلين، مشيرا إلى أن الجماعات المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان كانت من بين ثلاث منظمات غير حكومية تم استهدافها.

من جهتها، نفت NSO تقارير عن استخدام برامجها من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وربما قادة العالم. وقالت إنها اتخذت جميع الخطوات الممكنة لضمان عدم استخدام برامجها في أي شيء آخر غير مكافحة الجريمة والإرهاب.

المصدر: "أكسيوس"