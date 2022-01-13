سلطات كازاخستان تعلن توقيف مواطنين من دولة إفريقية بشبهة التورط في الاضطرابات الأخيرة

أعلنت سلطات كازاخستان أنها ألقت القبض على أربعة أشخاص يحملون جنسية دولة إفريقية مشتبه فيهم بالتورط في الاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها البلاد منذ أوائل يناير الجاري.

وأكدت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن 16 شخصا إجمالا أوقفوا خلال سلسلة عمليات نفذت في مقاطعة ألما آتا.

وأوضحت اللجنة أن ثمانية من هؤلاء الموقوفين مشتبه فيهم بالضلوع في أعمال الشغب والاعتداء على مقر للشرطة في مدينة تالديكورغان، مضيفة أن الثمانية الآخرين (يحمل أربعة منهم جنسية جمهورية إفريقيا الوسطى) ربما متورطون في أعمال الشغب والنهب واسعة النطاق التي شهدتها أكبر مدن البلاد ألما آتا مؤخرا.

ويأتي هذا البيان على خلفية بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان بعد استعادة الاستقرار نسبيا داخل البلاد.

المصدر: RT