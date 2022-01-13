عبد اللهيان: ندعم سیادة کازاخستان وندین التدخل الخارجي في شؤونها

بحث وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، في اتصال هاتفي مساء الأربعاء مع وزیر خارجیة کازاخستان مختار تیلوبردي، أهم القضایا الثنائیة والإقلیمیة.

وحسب موقع الخارجية الإيرانية، فإن عبد اللهيان أکد "العلاقات الإیجابیة والودیة بین البلدین وإرادة الطرفین في مواصلة وتعزیز وتقویة العلاقات الثنائیة والتعاون الإقلیمي والدولي".

وأضاف عبد اللهیان أن إيران تتابع من کثب التطورات منذ بدایة الاضطرابات الأخیرة في کازاخستان، وتدعم السیادة الوطنیة لكازاخستان وتدین التدخل الخارجي في هذا البلد.

بدوره أكد تیلوبردي استمرار مبادئ السیاسة الخارجیة الكازاخستانیة تجاه إيران، معتبرا المحادثات مع وزیر الخارجیة الإیراني "إشارة لدعم طهران للسیادة الوطنیة لكازاخستان."

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وأعرب تیلوبردي عن ارتیاحه لمواقف إيران خلال التطورات الأخیرة، مؤکدا أن "زیارة قاسم (جومارت) توکاییف (رئیس کازاخستان) إلى إیران لا تزال على جدول الأعمال وأن تنمیة التجارة بین البلدین مهمة بالنسبة لنور سلطان".

ووجه الوزير الكازاخستاني دعوة الى الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسی للمشارکة فی مؤتمر کازاخستان الدولي الذي سیعقد في أکتوبر من هذا العام.

المصدر: وزارة الخارجية الإيرانية