إلغاء المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي في 14 منطقة بكازاخستان

قال المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي بكازاخستان، في بيان اليوم، إنه تم إلغاء المستوى الأحمر لخطر الإرهاب في 14 منطقة بكازاخستان، بما في ذلك العاصمة.

وأضاف البيان: "تعلن قيادة مكتب العمليات الميدانية لمكافحة الإرهاب في الجمهورية، عن انتهاء عملية مكافحة الإرهاب وإلغاء المستوى الأحمر لمخاطر التهديد الإرهابي في أراضي مدينتي نور سلطان وشيمكنت، ومقاطعات أكمولا وأكتوبي، وأتيراو وشرقي كازاخستان، وغرب كازاخستان، وكاراغاندا وكيزيلوردا وكوستاناي، ومانجيستاو وبافلودار، وشمال كازاخستان وتركستان".

إقرأ المزيد

وفي ذات الوقت يستمر في مدينة ألما آتا ومناطق ألما آتا وزامبل، تدابير "لتحديد واحتجاز الإرهابيين والأشخاص المتورطين في أنشطة إجرامية أخرى خلال فترة أعمال الشغب الجماعية، وبالتالي يستمر تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب هناك".

المصدر: نوفوستي