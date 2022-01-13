مصادر: احتمال تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا والولايات المتحدة

قالت مصادر متعددة إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنظران في تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة التي تقام عادة في مارس إلى أبريل، بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة وجائحة كورونا.

وقال مصدر مطلع لوكالة "يونهاب" إن "هناك مناقشات بشأن التأجيل المحتمل بسبب موسم الانتخابات (في التاسع من مارس) والتخوفات المتعلقة بكورونا".

فيما صرح مسؤول في وزارة الدفاع للوكالة بأن "سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري مشاورات بشأن التوقيت المحدد وطريقة التدريبات". بينما رفضت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية (USFK) التعليق على خطط التدريبات.

ووفقا للمصادر، "ناقش الجانبان التأجيل المحتمل، نظرا لوضع تفشي كورونا، والحاجة إلى ضمان قدرة القوات الكورية الجنوبية على ممارسة حقهم الانتخابي في الانتخابات دون عوائق خلال التدريبات التي تقام على مدار الساعة".

وعادة ما تجري سيئول وواشنطن تدريبات مشتركة منتظمة رئيسية مرتين في العام، واحدة في مارس والثانية في أغسطس، لتعزيز قدراتهما الدفاعية ضد أي عدوان محتمل من كوريا الشمالية.

وتأتي الخطوة في ظل مخاوف من أن التحضيرات للتدريبات الدفاعية في طبيعتها، قد تعرقل مساعي سيئول لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وقد تتعارض مع روح السلام الأولمبية في ألعاب بكين المقرر عقدها الشهر المقبل.

المصدر: "يونهاب"