مسؤول قضائي إيراني: الرفاهية في سجوننا أرقى من سائر الدول الأخرى

أعلن مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية أن الرفاهية في سجون بلاده أرقى من سائر الدول الأخرى.

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ونقلت وكالة أنباء فارس عن كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية قوله إن "نمط إدارتنا للسجون إنساني، كما أن الإمكانات الرفاهية في الوقت الحاضر في سجوننا أرقى من سائر الدول".

وصرح المسؤول القضائي الإيراني أثناء زيارة تفقدية لسجن ايفين بطهران، بأن "نزلاء السجن هم أمانة لدينا، ولا بد من تقديم الخدمات اللازمة لهم خاصة ما يرغبون فيه طبقا للقوانين، مبديا أسفه أنه رغم كل هذه الخدمات اللافتة في السجون، فما زالت إيران تتعرض للاتهامات من خلال إثارة بعض القضايا الهامشية غير الصحيحة".

ورأى آبادي أن إيران تشهد في الوقت الحالي "تقديم خدمات إيجابية في السجون إلى النزلاء، وبناء عليه أعتقد أنه يجب نشر هذه الخدمات في الإعلام بشكل مستمر لينتبه الآخرون لهذه الإجراءات الإيجابية".

المصدر: فارس