أنطونوف: مشروع العقوبات الأمريكية "استفزازي وعقيم"

قال سفير روسيا في واشنطن يوري أنطونوف، إن مشروع العقوبات "المسببة للشلل" الذي صاغه المشرعون الأمريكيون ضد روسيا "استفزازي وعقيم".

ودحض السفير مجددا، الخطط المنسوبة إلى روسيا لغزو أوكرانيا ووصفها بأنها "وليدة خيال مريض" لروسفوبيين أمريكيين.

وشدد على أن "التهديد بفرض عقوبات شخصية ضد القيادة العليا الروسية، لا يخيفنا".

وأشار مجددا إلى "عدم وجود نوايا عدوانية لدى روسيا تجاه أوكرانيا. هذه المزاعم هي ثمرة خيال مريض لأوساط محلية معادية للروس، وهي ناتج اضطرابهم العقلي".

وأضاف: "تقف وراء مطالب المشرعين بمعاقبة روسيا بشكل مؤلم أكثر، محاولة للتأثير علينا على خلفية المفاوضات الجارية بشأن الأمن الأوروبي".

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واعتبر السفير ذلك، دليلا على عدم قدرة واشنطن على تأكيد وجهة نظرها على طاولة المفاوضات.

وقال: "خيارنا هو بناء علاقات براغماتية متساوية بين الدولتين. حان الوقت لكي تتخلى واشنطن عن التهديدات".

ونوه بأن موسكو، تنتظر ردا خطيا مفصلا من واشنطن وحلفائها على مقترحاتها بشأن الأمن الأوروبي.

المصدر: نوفوستي