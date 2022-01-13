واشنطن تسمح لسيئول بدفع تعويض لشركة إيرانية

أعلنت سيئول أن واشنطن سمحت لها بأن تدفع لشركة إيرانية تعويضا بعشرات ملايين الدولارات لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى 2010، في إعفاء نادر من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.



وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها اليوم الخميس إنها تلقت من وزارة الخزانة الأمريكية "ترخيصا محددا" بدفع تعويض قدره 73 مليار وون (61 مليون دولار) لمجموعة "دياني" الإيرانية.

وأضافت أن "الترخيص يسمح لنا باستخدام النظام المالي الأمريكي لدفع تعويض للمستثمر الإيراني الخاص"، معربة عن أملها في أن تساهم هذه النتيجة "في تحسين العلاقات الثنائية" بين كوريا الجنوبية وإيران.

وفي 2018، أصدر "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار"، الهيئة التابعة للبنك الدولي، قرارا أمر بموجبه سيئول بأن تدفع تعويضا ماليا لـ"دياني" بعدما فشلت مجموعة "دايوو إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في 2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية المتخصصة بتصنيع الآلات الصناعية.

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لكن دفع هذا التعويض لم يكن ممكنا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكانت إيران شريكا تجاريا رئيسيا لكوريا الجنوبية قبل أن تنسحب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي في 2018 وتعيد فرض عقوبات مشددة على طهران.

وقبل هذه العقوبات كانت إيران تصدر إلى كوريا الجنوبية النفط وتستورد منها معدات صناعية وقطع غيار للسيارات وأجهزة منزلية.

والعام الماضي هددت إيران باتخاذ إجراءات قانونية ضد كوريا الجنوبية إذا لم تسدد لها مبلغا يزيد عن سبعة مليارات دولار ثمن الصادرات النفطية الإيرانية التي استوردتها سيول قبل العقوبات الأمريكية ولكنها لم تتمكن من تسديد ثمنها لطهران بسبب هذه العقوبات.

ويأتي قرار الخزانة الأمريكية في الوقت الذي تجري فيه في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الست العظمى.

المصدر: أ ف ب