ستولتنبيرغ يطلع الاتحاد الأوروبي على نتائج المباحثات مع روسيا

أعلن المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أطلع الاتحاد الأوروبي على نتائج مباحثات الناتو مع روسيا.

وقال بوريل في تغريدة على "تويتر"، يوم الأربعاء: "بحثنا اليوم تدخلات الجهات غير الحكومية في عمل بعثاتنا، مع (نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام) جان بيير لاكروا، وينس ستولتنبيرغ الذي أطلعنا على نتائج اجتماع مجلس روسيا - الناتو".

إقرأ المزيد

يذكر أن اجتماع مجلس روسيا – الناتو عقد في بروكسل يوم الأربعاء لبحث قضايا الأمن في أوروبا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في أعقاب الاجتماع أن الخلافات بين روسيا والحلف لا تزال قائمة، محذرا من أن توسع الناتو سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأمن الأوروبي.

المصدر: "نوفوستي"