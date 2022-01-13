اليونان.. مصرع مهاجر إيراني وفقدان امرأة في سيول جارفة أثناء محاولتهما العبور إلى أوروبا

أعلنت اليونان مصرع مهاجر إيراني وفقدان امرأة جرفتهما السيول، بعد أن تسللت مجموعة من المهاجرين عبر تلال شمال البلاد لتجنب دوريات الشرطة.

وقالت الشرطة اليونانية إن "رجال الإنقاذ عثروا على جثة الرجل عندما استجابوا لمكالمة طوارئ من رجل إيراني آخر كان مع المجموعة وبقي لمساعدة الاثنين".

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن تستمر الخميس جهود تحديد مكان المرأة المفقودة في المنطقة، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شرق مدينة تيسالونيك اليونانية.

وأوضحت الشرطة أن المهاجرين دخلوا اليونان بشكل غير قانوني من تركيا، ويعتقد أن المهربين اقتادوهم إلى المنطقة وتركوهم لكي يشقوا طريقهم إلى تيسالونيك.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المجموعة التي تحركت بعد الحادث.

وتؤثر العواصف الشديدة وتساقط الثلوج على جزء كبير من شمال ووسط اليونان، مع درجات حرارة تقترب من درجة التجمد.

وأدت الرياح الشديدة إلى توقف سير معظم العبّارات بين الجزر اليونانية يوم الأربعاء.

يشار إلى أن اليونان هي نقطة دخول رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا الذين يسعون إلى الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "أسوشيتد برس"