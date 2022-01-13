البرازيل تسجل أكثر من 87 ألف إصابة و133 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأربعاء، تسجيل 87471 إصابة جديدة و133 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و716931 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620371.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قلل من أهمية التزايد الكبير في أعداد الإصابات بكوفيد-19، مؤكدا في حديثه مع موقع "غازيتا برازيل" الإلكتروني أن المتحور "أوميكرون لم يفتك بأحد. الشخص الذي قضى في غوياش كان يعاني من مشاكل خطيرة جدا خصوصا في الرئتين".

المصدر: وكالات