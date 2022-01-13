مدير مكتب زيلينسكي يبحث مع ساليفان الوضع حول أوكرانيا

أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث الوضع حول أوكرانيا مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان.

وكتب يرماك على "تويتر"، يوم الأربعاء: "واصلنا الحوار المنتظم مع جيك ساليفان وبحثنا الوضع الأمني حول أوكرانيا والخطوات اللاحقة لوقف التصعيد".

وأضاف أن الجانبين أكدا على أهمية مواصلة عمل "رباعية نورماندي" لتسوية الوضع في دونباس، مؤكدا أن كييف تقيم عاليا الدعم من قبل الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع لمجلس روسيا – الناتو في بروكسل، جرى خلاله بحث قضايا الأمن في أوروبا، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال تصعيد النزاع في أوكرانيا، لكن روسيا ترفض الاتهامات الغربية بشأن "حشد القوات" على الحدود الأوكرانية، وتنفي وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا.

المصدر: "تاس"