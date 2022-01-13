رئيسة جورجيا تشكر الأمين العام للناتو على "دعم سيادة بلادها"

أعربت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي عن الشكر للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ على دعم "سيادة ووحدة أراضي" جورجيا.

وكتبت زورابيشفيلي على "تويتر"، يوم الأربعاء: "اليوم أدلى ينس ستولتنبيرغ بتصريح هام. وفي هذا الزمن الصعب من الناحية الجيوسياسية نرى أنه بإمكان جورجيا أن تعول على شركائها، وأنهم سيواصلون دعم سيادتنا ووحدة أراضينا".

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من جانبه، صرح رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي بأن جورجيا تسعى للانضمام إلى حلف الناتو، وأن هذه المسألة تخص جورجيا والناتو فقط.

وتحدث ستولتنبيرغ في أعقاب اجتماع روسيا والناتو في بروكسل يوم الأربعاء، أن الحلف دعا روسيا لـ"سحب القوات من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا".

وفي وقت سابق كان ستولتنبيرغ قد أعلن أن الناتو يؤيد "الحق السيادي" لجورجيا وأوكرانيا في "اختيار الحلفاء".

المصدر: "إنترفاكس"