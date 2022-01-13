فوتشيتش: صربيا لا تعتزم الانضمام إلى الناتو

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده لا تعتزم الانضمام إلى الناتو، وتفضل تطوير جيش قوي لحماية نفسها.

وقال فوتشيتش في مقابلة مع التلفزيون الصربي، ردا على سؤال حول تطوير صربيا لجيشها وشراء أسلحة بدلا من الانضمام إلى الحلف شمال الأطلسي: "لن ننضم إلى الناتو".

وتابع: "يمكن لهم التسلح لأنهم في الناتو، وهل هو ممنوع لنا، لبلد حر وحيادي، أن نحمي أنفسنا؟... نحن نشتري أسلحة دفاعية فقط، وليست هجومية".

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وأضاف أن بلغراد لن تسمح بأي عمليات عسكرية ضد السكان الصرب.

يذكر أن صربيا عقدت العديد من صفقات السلاح مع روسيا، التي تقدم لها الدبابات والمدرعات وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، ومروحيات وطائرات مقاتلة.

وتأتي تصريحات الرئيس الصربي على خلفية اجتماع مجلس روسيا – الناتو في بروكسل، الذي نوقشت خلاله قضايا الأمن في أوروبا، حيث طالبت روسيا أواخر العام الماضي تقديم ضمانات أمنية بعدم توسع حلف الناتو شرقا.

المصدر: "تاس"