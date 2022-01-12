 
مباشر

باريس تطلب "الإفراج الفوري" عن باحثة إيرانية-فرنسية أعادت طهران سجنها

أخبار العالم

باريس تطلب
Globallookpress MANDOGA MEDIA
فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5n6

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية طهران بـ"الإفراج الفوري" عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي تم الإعلان عن إعادة سجنها يوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
طهران تعيد الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه إلى السجن
طهران تعيد الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه إلى السجن

وحذرت الحكومة الفرنسية من أن قرار طهران إعادة عادلخاه إلى السجن، سيضر بالثقة بين طهران وباريس في ظل مفاوضات البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "قرار إعادتها إلى السجن الذي نستنكره، لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران وسيضر بالثقة بين بلدينا"، مطالبة "بالإفراج الفوري" عن الباحثة المحتجزة في إيران منذ العام 2019 والتي تخضع للإقامة الجبرية منذ أكتوبر 2020.

وحكم سابقا على الباحثة المعروفة في مجال الأنتروبولوجيا الاجتماعية والسياسية بالسجن خمس سنوات "للتآمر على الأمن القومي"، وسنة "لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام".

والباحثة البالغة من العمر 62 عاما متخصصة في قضايا إيران ما بعد الثورة الإسلامية في جامعة "سيانس بو" الفرنسية.

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا