باريس تطلب "الإفراج الفوري" عن باحثة إيرانية-فرنسية أعادت طهران سجنها

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية طهران بـ"الإفراج الفوري" عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي تم الإعلان عن إعادة سجنها يوم الأربعاء.

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وحذرت الحكومة الفرنسية من أن قرار طهران إعادة عادلخاه إلى السجن، سيضر بالثقة بين طهران وباريس في ظل مفاوضات البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "قرار إعادتها إلى السجن الذي نستنكره، لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران وسيضر بالثقة بين بلدينا"، مطالبة "بالإفراج الفوري" عن الباحثة المحتجزة في إيران منذ العام 2019 والتي تخضع للإقامة الجبرية منذ أكتوبر 2020.

وحكم سابقا على الباحثة المعروفة في مجال الأنتروبولوجيا الاجتماعية والسياسية بالسجن خمس سنوات "للتآمر على الأمن القومي"، وسنة "لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام".

والباحثة البالغة من العمر 62 عاما متخصصة في قضايا إيران ما بعد الثورة الإسلامية في جامعة "سيانس بو" الفرنسية.

المصدر: "أ ف ب"