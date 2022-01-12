بكين: على سكان جانبي مضيق تايوان العمل معا من أجل إعادة التوحيد الوطني

قالت متحدثة باسم البر الرئيسي الصيني، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على السكان على جانبي مضيق تايوان العمل معا من أجل تحقيق إعادة التوحيد الوطني.

وأوضحت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، أن "التطلع الأصلي والمهمة الأصلية للحزب الشيوعي الصيني يتمثلان في السعي لتحقيق السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية، وتمكين جميع الصينيين، ومن بينهم أهالي تايوان، من العيش حياة كريمة".

وأشارت إلى أن "السعي لتحقيق السلام والتنمية والحياة الكريمة، هو الرأي العام السائد في تايوان وتطلع مشترك لسكانها".

وأوضحت أنه في "ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، حققت الأمة الصينية تحولا هائلا من النهوض والنمو إلى أن تصبح أمة قوية، وباتت مجهزة بشكل أفضل وأكثر قدرة وثقة لتحقيق القضية العظيمة لإعادة التوحيد الوطني وتحسين رفاهية المواطنين على جانبي المضيق".

المصدر: "شينخوا"