شيرمان: بإمكان الناتو أن يعمل مع روسيا حول منع النزاعات والحد من التسلح

حددت دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى دائرة المجالات التي يمكن لحلف الناتو أن يتعاون فيها مع روسيا، في ظل بقاء خلافات عميقة بين الجانبين حول عدد من القضايا المحورية.

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وفي تصريحات لشبكة CNN قالت ويندي شيرمان، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، التي شاركت اليوم الأربعاء في اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" في بروكسل: "أعتقد أننا نستطيع أن نعمل معهم (مع الروس) في القضايا المتعلقة لمنع حدوث نزاعات وتنظيم اتصالات وضمان الشفافية فيما يخص أماكن ونوعية التدريبات (العسكرية) التي نجريها".

وأضافت: "كما يمكننا خوض الحوار حول الحد من التسلح".

شيرمان: حشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا قد يؤدي إلى نزاع

مع ذلك فقد جددت شيرمان "قلق" واشنطن إزاء "وجود قوات روسية كبيرة" على حدود أوكرانيا، الأمر الذي تصفه الدول الغربية بخطط موسكو "العدوانية" ضد هذا البلد.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية: "لقد حشدت روسيا هذه القوات بهدف ممارسة الضغط على أوروبا والولايات المتحدة وعلى الطموحات الأوروبية الأطلسية، أي بهدف الترهيب". وتابعت: "إنها خطوة استفزازية تقود إلى تصعيد التوتر وتثير القلق البالغ. لا شك في أن ذلك يمكن أن يقود إلى نزاع".

وكان ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي ترأس - إلى جانب ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي - وفد بلاده خلال اجتماع مجلس "روسيا الناتو"، أشار إلى أن "الحوار بين الطرفين كان صريحا وعميقا وجديا لكنه في الوقت نفسه كشف عن خلافات كثيرة حول قضايا محورية ومن أهم هذه القضايا أن الناتو يفهم مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة فهما انتقائيا، إذ أن هذا المبدأ من وجه نظر الناتو لا ينطبق إلا على الدول الأعضاء في الحلف ولا يخطط الناتو في نشاطاته العملية لأخذ مصالح أمن الآخرين بعين الاعتبار".

وأضاف: "اليوم لا توجد لدينا أي أجندة إيجابية مشتركة إطلاقا".

المصدر: "تاس"