إسرائيل.. تغيب 10% من أعضاء الكنيست وسط انتشار فيروس كورونا بين المشرعين

غاب ما لا يقل عن 14 مشرعا ووزيرا إسرائيليا اليوم الأربعاء، عن العمل الحكومي، وسط انتشار فيروس كورونا بين المشرعين وتسجيل مستويات قياسية جديدة من الإصابات.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ستة أعضاء في الائتلاف الحاكم، بمن فيهم وزير الخارجية يائير لابيد ، ونائبه عيدان رول ووزير الأمن العام عمر بارليف وأعضاء الكنيست مايكل بيتون ويومتوب كالفون (يمينا) وإيميلي مواتي، في العزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

أما في المعارضة، فقد تم وضع ثمانية نواب في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، بما في ذلك ثلاثة من أعضاء الكنيست من حزب الليكود: حاييم كاتس وأوفير كاتس وإتي عطية.

كما أصيب بالفيروس كل من يواف بن تسور، يسرائيل ايشلر، يتسحاق بندرس، أسامة السعدي وأوفير صوفر. ما يعني أن 10٪ أو 12 من أصل 120 عضوا كنيست مصابين بفيروس كورونا. إلا أن جلسات الكنيست ، اليوم الأربعاء، استمرت على الرغم من غياب النواب.

يذكر أن إسرائيل سجلت اليوم أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء عام 2020، حيث بلغ 43815 إصابة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"