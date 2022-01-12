واشنطن: يصعب علينا تصور إطلاق "السيل الشمالي 2" في ظل التصعيد حول أوكرانيا

صرحت ويندي شيرمان النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي بأن واشنطن "يصعب" عليها تصور تشغيل أنبوب "السيل الشمالي 2" في حال تفاقم التصعيد حول أوكرانيا.

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وقالت شيرمان خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب اجتماع أجراه مجلس "روسيا - الناتو" في بروكسل اليوم الأربعاء: "من وجهة نظرنا فمن الصعب جدا أن نتصور تشغيل الأنبوب واستخدامه لنقل الغاز في حال استئناف روسيا أعمالا عدوانية ضد أوكرانيا".

ونفت روسيا مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الدول الغربية وأوكرانيا بـ "تصرفات عدوانية"، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا نية لها لغزو أي بلد، وواصفة هذه الاتهامات بأنها تستخدم كذريعة لنشر مزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

أما تصريحات كييف والعواصم الغربية عن قلقها إزاء "استعدادات عدوانية" لروسيا قرب حدود أوكرانيا فرد الكرملين عليها قائلا أن روسيا حرة في نقل قواتها داخل أراضيها ولا ينبغي أن يشعر أحد بقلق إزاء هذا الأمر.

أما "السيل الشمالي 2" وهو مشروع لنقل الغاز الطبيعي الروسي بقدرة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق فيواجه اعتراضا شديدا من قبل الولايات المتحدة (المهتمة بتسويق غازها المسيل إلى أوروبا)، وكذلك من قبل أوكرانيا التي تخشى أن تخسر ترانزيت الغاز عبر أراضيها.

ودعت روسيا أكثر من مرة إلى الكف عن تسييس هذا المشروع، مشيرة إلى أنه محض تجاري ويخدم مصالح روسيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

المصدر: "نوفوستي"