تقرير: الوفيات بين الضباط الأمريكيين تسجل رقما قياسيا

توفي عدد قياسي من ضباط إنفاذ القانون في الولايات المتحدة أثناء أداء واجبهم في عام 2021، وفقا لتقرير صادر عن الصندوق التذكاري لإنفاذ القانون، معظمهم نتيجة الإصابة بكوفيد-19.

وأظهر التقرير أنه في عام 2021، توفي 458 من ضباط إنفاذ القانون، بزيادة 55٪ عن عام 2020.

وفي عام 2020، توفي 295 ضابطا أثناء أداء واجبهم، فيما تم تسجيل 312 حالة وفاة في عام 2021. هذا وارتفع عدد الضباط الذين قتلوا في إطلاق نار بنسبة 36٪ عن عام 2020. وشهدت حوادث القتل المرتبطة بحوادث المرور زيادة بنسبة 38٪ عن عام 2020.

وبين التقرير أن الغالبية العظمى من الوفيات، 301، كانت بسبب كوفيد-19، مشيرا إلى أن حالة التطعيم لهذه الوفيات غير معروفة.

وأشار إلى أن "إحصاءات هذا العام تظهر أن ضباط إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية في الولايات المتحدة يواصلون محاربة الآثار المميتة لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد. ولا يزال ضباط إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد يتعرضون لفيروس كورونا أثناء أداء مهامهم اليومية. لذلك، فإن عدد الوفيات أثناء أداء الواجب في ازدياد مستمر".

المصدر: abc news