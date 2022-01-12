موسكو: لم نرد بعد على اقتراح الناتو استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيتين بيننا

أكدت روسيا أن حلف الناتو اقترح عليها استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيتين بين الجانبين، لكن موسكو لم ترد بعد على هذه المبادرة.

ونفى متحدث باسم الخارجية الروسية لوكالة "تاس" اليوم الأربعاء، صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام نقلا عن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ إعلانه عن توصل الطرفين إلى اتفاق على استئناف عمل البعثتين، موضحا أن الحديث يدور عن اقتراح جاء من قبل الناتو، لا أكثر.

وقال المتحدث: "نحيط علما بهذا الاقتراح، ولم يرد الجانب الروسي عليه بعد".

وأعرب ستولتنبيرغ أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، عقب أول اجتماع لمجلس روسيا-الناتو منذ 2.5 عام، عن أسفه إزاء قرار روسيا تعليق عمل بعثتها لدى الحلف، مبديا سعيه إلى استئناف عمل البعثتين.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو قرر في أكتوبر الماضي، إلغاء اعتماد 8 دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف، وتقليص إجمالي الاعتمادات إلى 10 بعدما كانت 20، ما دفع روسيا إلى الرد بتعليق عمل بعثتها لدى الناتو اعتبارا من 1 نوفمبر، وإنهاء عمل بعثة الاتصال والمكتب الإعلامي التابعين للناتو في موسكو.

المصدر: "تاس"