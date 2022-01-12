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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية ضمن إجراءات ضد كوريا الشمالية

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية ضمن إجراءات ضد كوريا الشمالية
AP Patrick Semansky
وزارة الخزانة الأمريكية.
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مجموعة عقوبات جديدة في إطار سياستها بحق كوريا الشمالية شملت شركة روسية وأحد مؤسسيها.

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وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج شركة "بارسيك" المسجلة في موسكو وأحد مؤسسيها، رومان ألار، في قائمة العقوبات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

كما استهدفت العقوبات، حسب الوزارة، 5 مواطنين كوريين شماليين على صلة ببرامج بلادهم لتطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار السياسة تجاه كوريا الشمالية، متهمة الأطراف المستهدفة بالعقوبات بالتورط في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية تنفيذ كوريا الشمالية في الأيام الماضية عدة عمليات إطلاق صاروخية دانتها وزارة الخزانة الأمريكية قائلة إنها جرت ضمن برامج محظورة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى الدبلوماسية.

المصدر: RT

 

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